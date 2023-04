Scudetto, il Napoli non aspetta l’aritmetica: notte di festa in città

La festa che non aspetta l’aritmetica (quella arriverà solo a pranzo domenica, alla peggio nel successivo turno infrasettimanale). La festa che non aspetta la festa organizzata. Lo scudetto era già a Napoli da un po’, dopo la vittoria in casa della Juventus l’attesa è diventata ridondante. Festa per l’1-0 nel recupero, festa per il tricolore già praticamente vinto. Deborda, tracima, non si trattiene. Alcuni dicono che è la festa della liberazione sportiva.