Scienza, la fisica teorica trova casa nel cuore del Cilento

Nasce il Pollica Physics Centre (PPC), il primo centro studi internazionale dedicato alla fisica teorica con sede nel Mezzogiorno. Proprio in queste settimane, infatti, è stato ufficialmente costituito il Centro nato sulla scia del successo dei workshop internazionali promossi in estate grazie all’impegno del Comitato Direttivo.

Modellato sulle esperienze internazionali dell’Aspen Center For Physics in Colorado e del Kavli Institute for Theoretical Physics in California, l’idea del Pollica Physics Centre prende vita nel 2015 dall’idea di tre giovani fisici italiani che hanno ideato il ciclo di conferenze e il progetto del Centro Studi: Mario Martone, docente presso il King’s College di Londra, Angelo Esposito, oggi professore presso La Sapienza, e Chiara Toldo, ricercatrice ad Harvard. Oggi il Comitato Direttivo si completa con le esperienze di Mauro Valli, docente presso La Sapienza, e Pietro Benetti Genolini, che insegna al King’s College di Londra.

Il progetto, realizzato con il supporto della Regione Campania, del Comune di Pollica, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università degli Studi di Salerno e dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, si propone di trasformare il Comune cilentano in un punto di riferimento per gli studi scientifici, avvicinando il territorio a materie spesso considerate complesse e di difficile comprensione.

Nelle settimane dei workshop, infatti, i ricercatori e i docenti si confrontano quotidianamente con il vissuto del Borgo, in uno scambio di esperienze reciproche.

È stato istituito anche un Comitato Scientifico, che vede la partecipazione di membri dell’INFN, del Cern, delle Università di Oxford, Harvard e Princeton e conta tra i componenti anche Luciano Maiani, già presidente dell’INFN e Direttore generale del Cern di Ginevra, secondo italiano a ricoprire il ruolo dopo Rubbia.

“Nel 2015 abbiamo scommesso su un territorio noto per la sua ospitalità e le sue bellezze naturali – spiega Mario Martone, presidente del Pollica Physics Centre -, proponendoci di renderlo un luogo di studi e confronto internazionale. Un progetto che, anno dopo anno, è cresciuto e che si concretizza con la costituzione del Centro e la nascita del Comitato Scientifico, espressione di nomi di primo piano della ricerca scientifica internazionale”.

“Uno stimolo ulteriore per il nostro lavoro, in pochi anni il Cilento è entrato a far parte della geografia degli studi di fisica teorica e assistiamo alla costante crescita del numero dei partecipanti. È un risultato che ci riempie di orgoglio e ci spinge a investire sempre più sulla qualità del nostro appuntamento”.

Nel 2022, oltre 80 fisici teorici provenienti da tutto il mondo hanno preso parte ai seminari promossi presso il Castello dei Principi Capano. L’edizione di quest’anno prenderà il via il 29 maggio e terminerà nella seconda metà di giugno.