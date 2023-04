Rapina negoziante brandendo un coltello poi fugge col denaro

È successo il 26 aprile u.s. in mattinata quando in un negozio del centro, un uomo, entrato nel locale e con la minaccia di un coltello rapinava il proprietario facendosi consegnare il denaro in cassa per poi dileguarsi celermente.

Allertata la centrale della Questura di Prato gli operatori della Squadra Volante raccoglievano i primi elementi sull’accaduto che consentivano agli stessi agenti di risalire al presunto responsabile, un noto pregiudicato, grazie anche ad immediati riscontri acquisiti da immagini di videosorveglianza.

Da li a poco il rapinatore riceveva la visita in casa della polizia che lo rintracciava con lo stesso abbigliamento indossato per compiere il reato e sequestrava anche il coltello utilizzato per compiere il delitto.

Quindi veniva tradotto in Questura e denunciato oltre che per la rapina anche per le minacce poste in essere nei confronti