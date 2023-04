Presentato il ‘Matese Express’

Nel pomeriggio di ieri, nella sede del Parco regionale del Matese a San Potito Sannitico, c’é stata la presentazione del ‘Matese Express’.

A fare gli onori di casa il presidente del Parco Vincenzo Girfatti, affiancato dal presidente dell’Eav Umberto De Gregorio in collegamento video, dai consiglieri di Piedimonte Matese Anna Capone e di Caiazzo Alfonso Mondrone, dal presidente provinciale del Coni Michele De Simone, dal direttore della Coldiretti Giuseppe Miselli, da Francesco Marzano di ‘Reggia Travel srl’.

A causa del maltempo, l’inaugurazione della prima tratta del ‘Matese Express’, prevista inizialmente per l’8 aprile, é spostata a sabato 22 aprile; in questa occasione partirà il treno ‘dedicato’ a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata a contatto con la natura e alla scoperta di itinerari culturali. I convogli partiranno da Napoli e Caserta e si fermeranno a Caiazzo, Alife e Piedimonte.

Tutti avranno la possibilità di comporre la loro experince del Matese attraverso tre diversi pacchetti, che prevedono visite guidate, trekking, escursione del Fiume Volturno in canoa canadese, tour in e-bike e tanto altro ancora.

Anche il comune di Caiazzo ha aderito a ‘Matese Express’. «La nostra amministrazione – afferma il capogruppo di maggioranza Alfonso Mondrone – ha creduto al progetto del ‘Matese Express’ sin dal primo momento, partecipando con orgoglio al protocollo d’intesa proposto dal Parco. Il nostro é un territorio a vocazione turistica, ma spesso non sfruttiamo tutte le sue enormi potenzialità. L’idea del ‘Matese Express’, semplice ed efficace, può essere fondamentale per lo sviluppo della zona. I requisiti per avere un grosso successo ci sono tutti e non vediamo l’ora di iniziare».

Per Vincenzo Girfatti (presidente del Parco regionale del Matese) «col ‘Matese Express’, il Parco svolge il suo ruolo di tutela, salvaguardia e sviluppo del territorio. La nostra idea é quella di lasciare all’intera zona matesina questo importante progetto, realizzato attraverso la collaborazione istituzionale, la sinergia tra enti pubblici, privati e associazioni, che parte semplicemente dalla volontà di valorizzare il territorio. La prima tappa del ‘Matese Express’ prevista per il 22 aprile rappresenta solamente l’inizio; già nei prossimi appuntamenti, previsti per maggio e giugno, saranno coinvolti tutti i comuni del Parco e non solo».

Questo è il link dove è possibile prenotare la propria experience del Matese, grazie al supporto operativo del soggetto attuatore ‘Reggia Travel srl’: https://www.almacampaniaexperience.it/matese-express/