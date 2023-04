La generazione compatta dei minichiller comprende la Daikin EWYA014DV3P monofase, uno dei prodotti più interessanti degli ultimi tempi, con una potenza della pompa di calore di 12 kW che risulta adatta per ambienti fino a 120 metri quadri.

Riducendo in una mono la doppia ventilazione, il marchio Daikin è stato in grado di limitare l’ingombro, anche se sono garantite prestazioni identiche a quelle di una pompa di calore tradizionale a tecnologia inverter.

Daikin, grazie alla lunga esperienza che ha accumulato in questo settore, è stata in grado di progettare e realizzare una pompa di calore che non ha eguali. Una proposta unica in cui è presente e riconoscibile il potenziale delle tecnologie più moderne, per un prodotto che ingombra poco e ha dimensioni compatte, proprio in virtù della trasformazione della doppia ventilazione tradizionale in una mono.

Ma non è tutto, perché questa pompa di calore monofase si fa apprezzare anche per il suo design e la sua estetica molto curata.

Tra comfort e risparmio

Stiamo parlando di un modello che fa della silenziosità uno dei propri punti di forza più significativi, insieme con gli alti livelli di efficienza energetica. Insomma, nessun rumore fastidioso nel corso del funzionamento, e la capacità di soddisfare qualunque necessità per ciò che concerne le temperature di esercizio. Le innovazioni tecnologiche più all’avanguardia sono integrate nelle unità, mentre l’impiego del gas rR-32 contribuisce a diminuire l’impatto ambientale di quasi il 70% in confronto ai sistemi a R-410A. In più, si beneficia di una evidente riduzione dei consumi energetici, visto che la classe A++ è sinonimo di efficienza energetica molto elevata. Queste soluzioni sono progettate in maniera specifica per assicurare la massima semplicità di installazione e, in seguito, di manutenzione.

Il kit idraulico integrato

La pompa di calore pompa di calore Daikin EWYA014DV3P monofase vanta già la dotazione con kit idraulico integrato, che comprende il sensore di flusso principale, il sensore di pressione dell’acqua, il vaso di espansione, le schede elettroniche, lo scambiatore a piastre, l’interruttore e la pompa standard azionata da inverter. Un pacchetto completo, insomma, che garantisce la massima affidabilità, combinata a un consumo di energia contenuto. La silenziosità di esercizio scaturisce dalle vibrazioni minime che si verificano nel corso del funzionamento. Questi modelli, poi, includono i compressori Swing, con deflettore e cilindro unificati; ci sono poche vibrazioni e l’attrito è davvero minimo, soprattutto se confrontato con ciò che avviene con i compressori rotativi normali. Ne scaturiscono una maggiore efficienza e altrettanta affidabilità.

I benefici

I compressori che vengono azionati da inverter sono in grado di regolare la propria velocità, il che vuol dire che il funzionamento viene adattato e modulato in base al reale fabbisogno. I vantaggi che ne scaturiscono sono facili da intuire, poiché si limitano al minimo gli arresti e le ripartenze; le temperature vengono mantenute più stabili, mentre i consumi di energia possono essere ridotti fino al 30%. I sistemi a pompa di calore pompa di calore Daikin EWYA014DV3P monofase assicurano performance molto alte in un range di temperature decisamente ampio, fino a 25 gradi sotto zero. È presente un’uscita attraverso la quale l’unità può essere collegata e integrata a fonti di calore già presenti, sempre nella prospettiva di beneficiare di comfort e risparmio in qualunque condizione atmosferica. Le dimensioni compatte delle unità si traducono in un ingombro limitato. È possibile trasportarle ovunque e, sul luogo di installazione, occupano una quantità di spazio minima. Installazione che, per altro, è facilitata sia dal controllore che è presente nella confezione, sia dalla modalità plug and play. Il dispositivo permette di effettuare, tramite Usb, l’upload dei parametri per l’avviamento. Grazie allo schermo a colori ad alta risoluzione, poi, è possibile visualizzare i codici di errore e intervenire sui parametri da remoto.

