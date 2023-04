Perché investire nel cambio valutario dollaro-euro

Tra le coppie di cambio valute quello tra dollaro statunitense ed euro USD EUR è attualmente il più conveniente e popolare. Come tutti sapranno però un dollaro forte non è mai una grande notizia per il nostro Paese, né tantomeno per l’eurozona.

Vi sono infatti dei pro e dei contro che devono essere valutati quando si decide di investire e di puntare nel settore del forex attuale.

Attualmente il prezzo del greggio è in netto aumento, mentre il cambio risulta essere un fattore decisivo nel range di chi decide di investire o di fare un viaggio negli States. Che cosa significa per l’assetto geopolitico euroasiatico assistere a un momento in cui il dollaro appare forte e ben performante.

Come sappiamo bene il tasso di cambio è quel tipo di leva finanziaria utile nel contesto economico di confronto tra due o più valute. Oggi possiamo infatti decidere di investire puntando su un cambio di valute, oppure acquistando direttamente euro per dollari o viceversa. Il momento appare davvero profittevole, viste anche le misure della Federal Reserve e della situazione che si sta verificando sotto il fronte occupazionale ed economico per gli Usa. Come possiamo facilmente vedere questo genere di investimento comporta un rischio evidente, dovuto in larga parte alla volatilità della finanza attuale.

Durante il 2022 ad esempio abbiamo assistito a un momento estremamente difficile e delicato per il settore tecnologico e per l’indice del Nasdaq. Vediamo come in questa economia oggi non ci siano più quelle certezze che si potevano ricercare e riscontrare investendo nelle materie prime, come oro e argento, come per il gas naturale e naturalmente per il petrolio. Diciamo pure che molte regole e leggi, scritte e date per buone, hanno smesso di funzionare. Il tutto è legato a diversi fattori che hanno caratterizzato e cambiato l’assetto geopolitico attuale.

La guerra tra Ucraina e Russia da una parte, la continua minaccia pandemica che viene da Oriente, unite alle instabilità politica e a una mancanza di direzione chiara a livello finanziario hanno determinato un momento davvero fragile per gli investimenti e per chi vuole giocare in borsa. Nonostante gli investimenti comportino sempre un elevato rischio di perdita, oggi viviamo un momento davvero complesso che interessa tutti i settori e i modi di investire che conosciamo. Se il petrolio o i titoli tecnologici non ci danno la possibilità di movimento che desideriamo, ecco che arriva una buona opportunità da cogliere proprio nel mercato valutario del forex.

Come muoversi oggi nel mercato valutario del forex

L’uso di sistemi di trading automatizzati e piattaforme di trading automatizzato è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni. Secondo un rapporto di Market&Markets, il mercato globale del trading algoritmico dovrebbe crescere da 11,1 miliardi di dollari nel 2020 a 18,8 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuo composto dell’11,2%. Il trading automatico sul Forex utilizza programmi software o “Expert Advisors” per effettuare operazioni per conto dei trader, sulla base di criteri o strategie predefiniti. Ma la domanda rimane: il trading automatico sul Forex funziona davvero? La risposta breve è sì, il trading automatico sul Forex può funzionare. Tuttavia, se stai cercando la migliore piattaforma di trading automatizzato, qualcosa come MT4, ricorda che il successo del trading Forex automatizzato dipende da diversi fattori, come la qualità del software utilizzato, la strategia utilizzata e le condizioni di mercato.

A causa degli sviluppi tecnologici, i sistemi finanziari globali stanno diventando estremamente sofisticati e, di conseguenza, molti trader al dettaglio si sentono superati in questo sistema finanziario globale ultra competitivo. Chiunque si dedichi al trading Forex attivo e utilizzi metodi manuali per farlo sa quanto può essere dispendioso in termini di tempo e ripetitivo analizzare grafici, leggere rapporti economici, tenere traccia del movimento dei prezzi e individuare opportunità di acquisto e vendita. Per la maggior parte dei trader, il processo decisionale emotivo sostituisce la migliore strategia di trading dopo aver effettuato uno scambio e il risultato è una perdita nel lungo periodo.