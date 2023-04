Calcio in lutto: si è spento Mimmo Cecere

Ha avuto un infarto mentre si trovava a casa dei genitori, a Carinola, in provincia di Caserta. Non c’è stato nulla da fare per l’ex portiere del Messina Mimmo Cecere.

Neanche il cognato medico, lì presente, ha potuto nulla. Era stato uno dei protagonisti indiscussi del salto di categoria del Messina nello spareggio contro il Catania nel 2011.

Fu anche il terzo portiere del Napoli nel 1990, con Maradona al quale in una partitella di allenamento ad Agnano parò anche un rigore. Ha giocato anche in Sicilia. In un torneo di Viareggio fu una rivelazione assoluta.