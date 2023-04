Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta

Mancano pochi giorni al week end di Pasqua e in molte località d’Italia si registra già il tutto esaurito. I tanti in partenza, ma non solo, si chiedono che cosa ci riserveranno le previsioni meteo dal 7 al 10 di aprile.

Purtroppo le prime notizie che giungono dagli esperti di 3B meteo non sono rassicuranti. Un fronte artico è in arrivo sull’Italia, dove già dalla scorsa notte, venti freddi hanno iniziato a far calare la colonnina di mercurio. E la situazione non migliorerà nel corso della settimana.

Rovesci, temporali, locali grandinate e addirittura neve caratterizzeranno i giorni a venire, mandando nel dimenticatoio passeggiate primaverili e capatine al mare.

Nell’occhio del ciclone in special modo le regioni centro-meridionali, ma non solo. Sabato è prevista neve al confine tra Toscana e Emilia-Romagna, sopra i mille metri, oltre che in Umbria. Previste piogge sul Lazio, Toscana, Piemonte, Sardegna, Basilicata e Friuli Venezia-Giulia.

La domenica di Pasqua la situazione nel complesso dovrebbe migliorare al centro-nord, dove non si prevedono rovesci. A Pasquetta nuvole previste su buona parte del nord e centro Italia, mentre il sud non verrà risparmiato: continuerà a piovere su Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

(Dire)