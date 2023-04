Gemellaggio tra Geometri Caserta – Università Pubblica Timisoara

La stretta di mano c’e’ stata questo pomeriggio a Caserta. Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Caserta Aniello Della Valle ha raggiunto un accordo di collaborazione con l’Universita’ Pubblica di Timisoara ‘King Mihai I’

“E’ un giorno importante per il nostro Collegio. Il gemellaggio con l’Universita’ Pubblica ‘King Mihai I’ di Timisoara ci apre nuovi orizzonti e preziosissime sinergie. Ringrazio per la presenza il Rettore dell’Universita’ rumena Prof. Cosmin Alin Popescu, il Prof. Marinel Horablaga ed il Prof. Pietro Grimaldi”. Le parole del Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Caserta, Aniello Della Valle.

“Siamo felici di essere qui a Caserta. Abbiamo altre collaborazioni, anche in Italia ma in Campania e’ la prima volta che approdiamo. Ringrazio il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Caserta ed in particolare il Presidente di questa ottima organizzazione, Aniello Della Valle, per aver gettato le basi di un gemellaggio a cui teniamo moltissimo. Collaborare con il Collegio sara’ molto importante e prestigioso per noi”. Così il Rettore dell’Università Pubblica ‘King Mihai I’ Cosmin Alin Popescu. Presente all’incontro anche il Direttivo dell’organizzazione casertana.