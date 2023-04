(FOTO) Aversa. Auto si ribalta e colpisce le altre vetture in sosta

Incidente stradale poco dopo le 9 ad Aversa in via Fermi. Una automobile, si è ribaltata e successivamente ha colpito e danneggiato altre vetture in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di Polizia e i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo.

La persona al suo interno è stata affidata all’ambulanza del 118.

In corso gli accertamenti tecnici per capire le dinamiche che hanno portato l’auto a finire contro le altre vetture in sosta: non si esclude l’alta velocità, un malore per il conducente o problemi all’automobile.