Fiera settimanale Aversa, parapiglia tra amministrazione e mercatari

Nuovi problemi per l’amministrazione comunale: questa volta è il mercato (fiera settimanale) di Via De Nicola ad Aversa.

Ieri, la riunione tenutasi nella sala consiliare del comune di Aversa tra l’Amministrazione Comunale (rappresentata dal vicesindaco ed assessore LL.PP. Marco Villano e l’assessore al commercio Francesco Sagliocco) e i concessionari della fiera settimanale, è finita in un parapiglia generale tanto che si è reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia Locale.

La causa? Oggetto della discussione/tafferuglio, le concessioni da rilasciare: non saranno più 170 bensì 110 perché parte dell’area mercatale sarà utilizzata per realizzare un campo di basket con un progetto già approvato.

Per la consigliera comunale Eugenia D’Angelo, “l’amministrazione Golia, nelle persone del Sindaco, Alfonso Golia e del Vice Sindaco, Marco Villano, dopo il Mercato Ortofrutticolo di Aversa, punta a distruggere la Fiera Settimanale. Hanno partecipato ad un bando per i fondi PNRR per realizzare un altro palazzetto dello sport sull’area mercatale dove si svolge la Fiera Settimanale, senza mai consultare i commercianti ambulanti prima di definire il progetto”.

“Dopo aver dato in gestione lo Stadio Bisceglia (su cui si spenderanno a breve un altro 1.200.000€) e il PalaJacazzi, realizzeranno un altro palazzetto da dare in gestione ai privati, magari pure amico. E i mercatali? Gli ambulanti in possesso di regolare contratto? E chi se fotte! Mica è un problema dell’amministrazione Golia & Villano. Così come non era un loro problema gli operatori del Mercato Ortofrutticolo di Aversa. Ciò che importa è spendere i soldi, mica usarli per risanare le criticità strutturali della città. Vergognatevi”.