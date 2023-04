Comunicazione aziendale: quale ruolo gioca oggi l’email marketing?

Una delle strategie di comunicazione più utilizzate e apprezzate dagli addetti ai lavori è sicuramente l’email marketing, che negli ultimi anni ha registrato una crescita sempre più consistente.

Ogni utente, infatti, oggi dispone di un indirizzo di posta elettronica dov’è abituato a ricevere tutta una serie di comunicazioni e che utilizza quotidianamente, anche diverse volte al giorno.

Per email marketing si intende tutto quell’insieme di attività, siano esse promozionali, finalizzate alla vendita o alla divulgazione di informazioni, che vengono comunicate ai propri clienti tramite email. Si tratta di un mezzo che riesce a stabilire con il target di riferimento un contatto diretto molto più intimo e, di conseguenza, più efficace.

Inoltre, l’email marketing offre l’opportunità alle aziende e ai portali e-commerce di entrare in contatto con il proprio pubblico in diversi modi, costruendo, così, una vera e propria strategia comunicativa perfettamente targettizzata per raggiungere i propri obiettivi di business.

Come sfruttare l’email marketing per il proprio business

In commercio esistono diverse piattaforme che consentono di gestire un flusso di mail per fare marketing. Ne costituisce un esempio Mailchimp, un software americano molto utilizzato nei paesi anglofoni: attualmente, infatti, sul mercato è disponibile soltanto la versione in inglese.

Se sei alla ricerca di una piattaforma totalmente italiana e che parli la tua lingua è invece possibile avvalersi di 4Dem, che permette di dare vita a campagne email in modo semplice e veloce. Inoltre, questa alternativa a Mailchimp si contraddistingue per i prezzi piuttosto competitivi, che non prevedono variazioni al rialzo nel caso in cui dovessero aumentare i contatti del proprio database.

A differenza di altri software, 4Dem è una piattaforma completa per l’email marketing, con cui, oltre ad automatizzare l’invio di email ai clienti, è possibile pianificare l’invio di campagne sms mirate e profilare gli utenti, naturalmente sempre nel pieno rispetto della loro privacy.

I principali vantaggi dell’email marketing

L’invio automatizzato di email è un processo adatto tanto alle grandi aziende quanto ai piccoli business, dato che richiede una spesa piuttosto contenuta. Si tratta di una risorsa che consente di avere un ROI – il cosiddetto Return Of Investment – molto alto, massimizzando in questo modo gli investimenti.

Attraverso l’email marketing è possibile aumentare le conversioni, fidelizzare i clienti e acquisirne di nuovi. Disponendo di un software professionale e completo, inoltre, le operazioni di creazione e di sistemazione delle liste di contatti sono veloci, intuitive e semplici.

In più, una piattaforma di email marketing si contraddistingue per la grande precisione nel profilare gli utenti in base alle loro caratteristiche e ai loro interessi. In questo modo è possibile personalizzare il proprio tipo di comunicazione, inviando magari delle offerte specifiche per una particolare categoria di pubblico, oppure recapitare sconti o campagne promozionali in uno specifico momento dell’anno.

Sfruttando le piattaforme di email marketing come 4Dem, inoltre, si ha l’opportunità di segmentare una lista di contatti e frazionarla, per esempio, in base alla località o alle preferenze.

Un ulteriore vantaggio di questo software risiede nella possibilità di rendere automatico l’intero processo di invio e, al tempo stesso, di misurarne i risultati. Analizzando i vari KPI di riferimento si potrà comprendere quali campagne hanno avuto successo e quali, invece, non sono state apprezzate dal pubblico, in modo da allocare il budget con maggior sicurezza.