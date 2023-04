Computer fisso multimediale: meglio assemblarlo o comprarlo già assemblato?

Per poter svolgere con serenità e con gli strumenti adatti lavori di grafica e di editing, al fine di creare contenuti multimediali di qualità, è necessario avere a disposizione un computer fisso multimediale.

Si tratta di macchine progettate per fornire l’esperienza migliore nel generare prodotti video, audio e perché no, anche immagini statiche o animate.

Il computer multimediale deve essere assemblato con un processore di alta potenza, ma anche con una scheda video performante ed una memoria RAM capiente. Per l’audio è importante che il computer contenga degli altoparlanti integrati di gran qualità.

Ma è preferibile comprare un computer fisso multimediale già assemblato, oppure assemblarlo da sé?

Computer fisso multimediale già assemblato

Alla domanda si può cominciare a rispondere constatando che per assemblare un computer fisso, bisogna esserne in grado. Per ciò che concerne il punto di vista economico, attualmente ci sono parecchie opportunità sul mercato, specie se si guarda all’alta percentuale di prodotti in vendita online. Una vasta gamma di computer fissi multimediali si può trovare su Pcrig.it, dove a buon prezzo è possibile ordinare la propria macchina ideale per svolgere del lavoro di grafica e di editing.

Computer fisso multimediale da assemblare

In alternativa, è possibile scegliere la soluzione forse più economica, poiché si risparmia sulla manodopera di assemblaggio. Infatti, se si preferisce assemblare da sé un computer fisso multimediale, serve informarsi sulle migliori componenti abili a garantire l’esperienza ideale per creare dei contenuti multimediali. Ecco quali sono le principali.

Processore

Assicurarsi un ottimo processore è il primo passaggio al quale adempiere per garantirsi un computer fisso di qualità. I processori migliori sono prodotti da Intel o da AMD, assolutamente affidabili. Per ciò che riguarda gli Intel, si parla di processori di ultima generazione e dotati di gran potenza e prestazioni eccelse, soprattutto se si opta per un processore Intel Core i7-11700K. Al contrario, gli ADM sono meno prestanti ma maggiormente economici, tuttavia riescono a risultare discretamente equilibrati. Una versione dei processori AMD di ultima generazione, è sicuramente la AMD Ryzen 7 3700XT.

Scheda Madre

La scheda madre è una colonna portante per un computer fisso multimediale, dato che smista l’energia agli altri componenti. La selezione della scheda madre è consequenziale a quella del processore, siccome devono essere compatibili. Per un Intel si potrebbe optare per una Gigabyte Z390 UD LGA1151, mentre per un AMD la Asus PRIME X570-PRO è una delle migliori. La scheda madre è il nucleo del computer, dunque va scelta con minuzia.

Scheda Video

La scheda video è una componente imprescindibile per chi vuole generare contenuti multimediali, data la sua abilità nell’elaborare graficamente i dati. Infatti, ciò che viene trasmesso sul monitor del computer fisso è legato alla scheda video, della quale esistono due tipologie: una è integrata nel processore; l’altra è indipendente ed è da montare nello slot presente nella scheda madre. Le migliori schede video sono prodotte dalle aziende AMD e nVidia, che offrono soluzioni qualitative.

Alimentatore

L’alimentatore è fondamentale, e tra i migliori modelli c’è lo Sharkoon SilentStorm Cool Zero 650 W. Lo scopo dell’alimentatore è fornire energia elettrica come suggerisce il nome, e serve una potenza adatta a sostenere tutti gli altri componenti che altrimenti subirebbero arresti forzati.

RAM e SSD

Quando si lavora ad elementi multimediali come grafica e montaggio audio video, è bene fare attenzione alla RAM. Si tratta di una memoria in grado di acquisire i dati dei programmi in uso, e più è spaziosa più risulterà veloce e il computer performante mentre si svolgono più azioni simultaneamente.

Capiterà spesso di dover aprire più programmi e nello stesso tempo navigare in Internet, quindi per un computer fisso multimediale urge una RAM di almeno 16 Gigabyte. A differenza della RAM, che si svuota appena si spegne il computer, la SSD permette di archiviare in memoria tutti i dati relativi ai software ed i programmi installati.