A Casaluce la vigilia di Pasqua è ‘caccia alle uova’

In occasione delle Festività per la Santa Pasqua, la Pro Loco di Casaluce “Casaluci” APS, con il patrocinio del Comune di Casaluce, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con la Caritas Parrocchia di San Marcellino in Aprano ed il Gruppo Storico Arcieri del Maniero Normanno di Casaluce, organizza la Prima Edizione della “caccia alle uova” attorno all’Uovo Gigante.

Dopo l’addobbo nei giorni scorsi dell’albero di Pasqua in piazza Statuto, anche piazzetta San Lorenzo viene adornata a festa.

Un uovo di Pasqua Gigante è stato posizionato nella Piazzetta San Lorenzo di Casaluce, per trasmettere gli Auguri di Buone Festività Pasquali a tutta la cittadinanza.

“Nessun bambino andrà via a mani vuote – dichiara il Presidente della Pro Loco Antonio Macchione -. Anche chi non riuscirà a scovare gli indizi avrà il suo premio di consolazione. Faremo in modo che tutti i bambini possano passare gioiose e golose Festività Pasquali. L’evento, ovviamente, è totalmente gratuito e sarà motivo di divertimento per i nostri bambini – continua il Presidente – mentre per gli accompagnatori/adulti sarà un momento di aggregazione e motivo per scambiarsi gli Auguri, arricchendo di colore e di messaggi di pace la nostra Santa Pasqua”.

Nella Piazzetta San Lorenzo, nel pomeriggio della Vigilia di Pasqua, ossia sabato 8 aprile, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, ci sarà una caccia all’uovo di Pasqua, o meglio al tesoro di Pasqua, poiché oltre a uova ed ovetti di cioccolato, i bambini partecipanti, scovando gli indizi che gli si presenteranno, troveranno altre gradite sorprese.