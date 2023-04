A Casaluce i corsi di tiro con l’arco storico

La Pro Loco di Casaluce “Casaluci” APS, organizza dei corsi di tiro con l’Arco Storico presso la propria sede, uno sport per tutti, adulti ragazzi e bambini dai dieci anni in su, in collaborazione con il Gruppo Storico Arcieri del Maniero Normanno di Casaluce.

L’istruttore Antonio Martino, mette a disposizione il suo operato e la sua esperienza arcieristica per insegnare a chiunque voglia, le basi di tiro con l’arco storico in dieci lezioni iniziali, dopodiché chi troverà interessante questo sport, potrà continuare e proseguire anche a livello agonistico, partecipando a gare e manifestazioni varie.

Il regolamento si articola come di seguito indicato:

È prevista una lezione test senza obbligo alcuno del partecipante, per dare la possibilità di testare la predisposizione all’attività sportiva- ricreativa.

Il corso base è costituito da 10 incontri gratuiti (inclusa la lezione test).

Guantini e para bracci debbono essere personali.

Per chi non possiede un’attrezzatura personale, durante il corso sarà messa a disposizione dall’istruttore (arco e frecce).

Al termine del corso, per proseguire e perfezionare la propria abilità di tiro durante gli allenamenti settimanali, sarà necessario avere una propria attrezzatura (arco e frecce).

Dopo le 10 lezioni gratuite, è obbligatoria l’iscrizione associativa alla Lega Arcieri Medievali (LAM), previo versamento di €.20,00 annui, che dà la possibilità di partecipare a qualsiasi attività arcieristica dell’associazione e l’utilizzo delle attrezzature, nonché copertura assicurativa.

Il Corso si svolgerà nei giorni dispari della settimana, presso la sede della Pro Loco di Casaluce in corso Umberto I n.219, dalle ore 18:00 alle ore 19:00.

Il tiro con l’arco risulta certamente utile anche come allenamento mentale, favorendo concentrazione e meditazione – commenta l’istruttore Martino – la mente gioca in arcieria un ruolo fondamentale ed imprescindibile per focalizzarsi sul proprio obiettivo e ricreare uno stato di serenità interiore in ogni situazione di tiro.