Camorra e politica a Melito, MN: “Nessuno sconto per i colpevoli”

Questa mattina sono scattate le manette per 18 persone nell’ambito di un’inchiesta che riguarda i reati di scambio elettorale politico-mafioso, associazione di stampo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa e tentata estorsione.

Tra i destinatari delle misure restrittive vi sono il sindaco di Melito, il presidente del Consiglio comunale e alcuni consiglieri.

Dalle indagini sembrano emersi indizi riguardanti le elezioni amministrative 2021 e quelle metropolitane del 2022, in cui si cercava di concordare con gli esponenti di un clan locale il sostegno ad alcuni candidati.

“Tempo fa denunciammo la presenza in rete di alcuni audio relativi alla compravendita di voti alle elezioni amministrative cui fa riferimento l’attuale inchiesta e, sperando di essere stati d’aiuto, si chiede con forza che non sia fatto nessuno sconto se dovessero essere accertati i reati – fanno sapere dal coordinamento campano del Movimento Nazionale guidato da Ivano Manno -. Allo stesso tempo, auspichiamo l’avvento di facce nuove e persone perbene nella politica cittadina, a cui il nostro movimento politico, da poco tempo arrivato in città, non potrà far altro che guardare con fiducia per portare avanti solo ed esclusivamente gli interessi di Melito e della sua gente”.