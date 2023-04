Aversaturismo presenta “Le Stagioni Del Barocco”

In seguito al successo delle precedenti due rassegne sul territorio napoletano e una nella penisola sorrentina, la Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli presenta la quarta edizione della rassegna “Le Stagioni del barocco”, riempendo di musica alcune delle più belle chiese della città di Aversa in collaborazione con la Associazione Aversaturismo e mantenendo anche alcuni appuntamenti nella città di Napoli.

Aversa, Città Millenaria di fondazione normanna è la patria di importanti musicisti quali Domenico Cimarosa, Niccolò Jommelli e Gaetano Andreozzi.

Nel contempo, pur non avendo un proprio Conservatorio, è stata ed è ispiratrice di numerosi talenti musicali. I concerti saranno preceduti da visite guidate a cura di esperti e storici dell’arte.

La rassegna attraverso 6 concerti tra il 27 aprile e il 17 giugno 2023, fa dialogare tra loro diversi stili del Barocco. Del primo concerto parliamo diffusamente qui sotto. Il secondo concerto, previsto nella Chiesa di San Francesco il 2 maggio, nel giorno del compleanno di Alessandro Scarlatti, prosegue la tradizione orami più che decennale di dedicare un concerto al compositore nostro eponimo nel giorno del suo compleanno. Il concerto è a cura della Scarlatti Baroque Sinfonietta, l’ensemble di musica antica a organico variabile nato all’interno delle attività dell’Associazione Alessandro Scarlatti, che spegnerà le 363 candeline anche a Napoli il giorno successivo, con un concerto nella Chiesa dei SS Marcellino e Festo alle ore 17.30. Nel primo dei due concerti presso l’Abbazia di San Lorenzo saranno presentate Trio-sonate di Bach, Händel e Telemann e vedranno il gradito ritorno a Napoli di Nicholas Robinson al violino, con Tommaso Rossi al flauto e Patrizia Varone al clavicembalo . Per il quinto concerto, che si terrà nella Chiesa di San Giovanni Evangelista, il chitarrista Piero Viti al grande Maestro Segovia alternando due prestigiosi strumenti “storici”: una chitarra Fabbricatore del XIX secolo e una Antigua Casa Nuñez, strumento argentino di pregio della fine degli anni Trenta del XX secolo. L’ultimo concerto della rassegna vede protagonista la musica corale, una delle declinazioni tipiche del barocco in musica, legata come è alle magie del contrappunto e alle risorse espressive della voce umana, con il concerto di Mysterium Vocis diretto da Rosario Totaro e Sossio Capasso all’organo.

Lo straordinario patrimonio organistico aversano sarà protagonista del primo concerto. Giovedì 27 aprile 2023 ad Aversa nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo alle ore 19.30 sarà inaugurato, dopo un attento restauro, lo strumento presente nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, un organo che è ispirato al classico modello dell’organo positivo napoletano e che sarà suonato dalle sapienti mani di Mauro Castaldo, musicista sensibile e cólto che dedica alla riscoperta degli organi storici della nostra regione tanti sforzi ed energie.

Il programma della serata è un vero e proprio percorso, variegato e stimolante, nella storia del più antico repertorio organistico: da Cavazzoni a Cabezòn, da Sweelinck a Trabaci, da

Salvatore a Cimarosa, da Jacopo da Fogliano e Cabanilles ascolteremo stilemi compositivi e attitudini estetiche molto differenziate , che vanno dal ricercare rinascimentale alla sonata barocca e classica, dalle forme più dotte a quelle che si ispirano alle movenze della musica popolare, a disegnare un arco che non è soltanto un percorso evolutivo e cronologico , ma è un emozionante caleidoscopio di linguaggi diversi, la cifra cioè del “melting-pot” musicale europeo, tra XV e XVIII secolo.

Dall’Archivio diocesano di Aversa, grazie alle ricerche di Mons. Ernesto Rascato, che terrà una presentazione alle ore 18.30, emerge che lo strumento a 8 registri risale al 1720 per opera di D. Basilio Minichino.

I concerti sono gratuiti

Il concerto del 3 maggio a Napoli, nella Chesa dei SS Marcellino e Festo alle ore 17.30 è gratuito su prenotazione alla mail prenotazioniscarlatti@gmail.com

Programma

Giovedì 27 aprile 2023 – Aversa, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – ore 19.30

Xàcara, un racconto musicale: dal ricercare alla sonata.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

More palatino

Jacopo da Fogliano (1468-1548)

Recerchare & Recerchada

Marco Antonio Cavazzoni (1485-1569)

Madame vous aves mon cuor

Antonio de Cabezòn (1510-1566)

Diferencias sobre el Canto Llano del Caballero

Giovanni Maria Trabaci (1575-1647)

dal Libro II 1615

Gagliarda Prima à 4. detto il Galluccio Gagliarda Seconda à 4. detta la Morosetta Gagliarda Quinta Cromatica à 5. detta la Trabacina

Juan Bautista Cabanilles (1644-1712)

Xàcara

Domenico Cimarosa (1749-1801)

Sonata n°2 del m.s. in la min

Sonata. n°3 del m.s. in la magg.

Sonata n°15 del m.s. in sol magg.

Sonata n°20 del m.s. in la min.

Sonata n°46 del m.s. in la min.

Sonata n°32 del m.s. in sol magg.

MAURO CASTALDO

È docente di Organo al Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento. Insegna presso i conservatori di musica dall’anno accademico 1989/1990, ha vinto il concorso nazionale per esami e titoli D.M. del 18.07.1990 per Armonia Complementare. È fondatore e presidente dell’Associazione Organistica “Giovanni Maria Trabaci” di Napoli. È autore del libro “Il giardino dei silenziosi – Iuppiter Edizioni” dedicato agli organi delle chiese di Napoli. È diplomato in Pianoforte, Organo e Composizione Organistica, Clavicembalo, Composizione e Direzione d’Orchestra. Ha frequentato, altresì, i corsi di perfezionamento all’Accademia Musicale Chigiana di Siena di Clavicembalo con Kenneth Gilbert e Musica per Film con Ennio Morricone. Nel 1991 ha vinto, presso il Conservatorio “San Pietro a Majella di Napoli”, il Premio di Composizione “Terenzio Gargiulo” con: Interludio per Orchestra, Quartetto per Archi, Suite per Fiati. Nel 1997 ha inciso un CD, interamente dedicato alle sue composizioni per organo, recensito da “The American Organist Magazine” di New York. Nel corso di una lunga attività musicale, che ha avuto inizio nel 1984, ha preso parte in qualità di organista pianista clavicembalista compositore e direttore di coro a rassegne e festival in Italia, Germania, Spagna, Austria.