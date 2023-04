Aversa. Gli Sha’Dong in concerto al Teatro Cimarosa

Grande evento musicale al Teatro Cimarosa il giorno sedici aprile ritornano, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, davanti al pubblico di casa gli Sha’Dong, band nata ufficialmente nel 2006, e che da subito ha varcato i confini regionali e nazionali, affermandosi nei generi syntho pop e nel synth rock.

Già agli esordi furono tra i vincitori di “Demo-L’acchiappatalenti” su Radio1 Rai, con il brano “Continuare” e nel maggio 2008 vinsero il concorso nazionale “Note Nuove” a Gavirate, con il brano “Metamorfosi”, e ancora tanti altri successi nazionali con la vittoria del Festival Pub Italia nella finalissima in Sicilia, e il Tour Music Fest, nella cornice incantata dello storico Piper di Roma, con presidente di giuria Mogol.

Ospiti di importanti rassegne, non solo musicali, come il Giffoni Film Festival, e anche su Rai2, alla trasmissione Dribbling durante gli ultimi Europei di Calcio con il brano “Rinascere”, vantano inoltre importanti collaborazione e apertura di concerti di musicisti e cantanti come Max Gazzè, Francesco Sarcina (Le Vibrazioni), James Senese & Napoli Centrale, Verdena, Tony Esposito.

Ed ora a distanza di un anno dall’ultimo singolo gli Sha’Dong ritornano con la loro personalissima cover di “Running Up That Hill” di Kate Bush che sarà lanciato il 14 Aprile e con il concerto di domenica 16 Aprile nella loro Aversa al Teatro Cimarosa (per info e prenotazioni rivolgersi al botteghino del teatro).

Un evento imperdibile per gli amanti della musica, ma anche per far sentire il calore e l’affetto nella loro città del pubblico aversano ad una band che si avvia ad un traguardo importante, come i primi venti anni insieme.

Il concerto, che riproporrà la storia del gruppo e anticiperà alcune delle nuove uscite discografiche, è stato anticipato anche da una serie di dirette social a cui hanno partecipato numerosi artisti, tra cui i cantanti Sabba (vincitore del talent “And the winner is” su Canale 5), Sonia Mosca (vincitrice del talent “All together now” su Canale 5) Tony Guido e Federico di Napoli (entrambi parte per lungo tempo del programma “Made in Sud” su Rai2), i chitarristi Guido Della Gatta e Ciro Manna (entrambi musicisti per artisti di calibro internazionale come Richard Bona e membri di orchestre televisive su Rai e Mediaset), Carlo Fimiani (storico chitarrista di Gino Paoli e Mango) e il sassofonista Marco Zurzolo (fratello dell’indimenticato Rino, e artista a tutto tondo, reduce da una brillante tournée teatrale con Giancarlo Giannini tanto per citarne una).