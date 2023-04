Aversa. Mozione M5S ‘rubata’: Romano chiarisce

Accusato di aver fatto sua, una mozione del M5S, il presidente del consiglio comunale Roberto Romano ha voluto ricostruire l’intera vicenda.

”Sono molto dispiaciuto del comportamento del neo coordinatore provinciale del M5S, avvocato Giuseppe Buompane, che stimo personalmente, ma che di politica purtroppo, devo registrare ne mastica poco L’ex Onorevole dimostra di non sapere che una mozione non può essere presentata da attivisti di un movimento politico, ma da un consigliere comunale, per questo, quando ho ricevuto istanza di mozione, ho interpellato il proponente dichiarandomi disponibile a presentarla io in qualità di consigliere comunale e pensando di fare cosa gradita, l’ho sottoscritta. È evidente che ho aggiunto la mia firma per poterla discutere e non per strumentalizzare la mozione, che ritengo condivisibile e propositiva per la città”.

”Mi dispiace dover constatare che nonostante l’avvocato Buompane abbia ricoperto incarichi parlamentari non conosca i regolamenti comunali.

Mi aspettavo almeno che i responsabili del Movimento mi avessero contattato invece di fare considerazioni sul mio conto, non replicherò a tali provocazioni nonostante avrei fiumi di inchiostro da scrivere sulla gestione suicida del Movimento in provincia di Caserta che ha portato all’azzeramento dei rappresentanti nazionali e al raggiungimento di percentuali da prefisso telefonico, per volontà di un singolo che ha ben pensato di fare terra bruciata intorno a sé”.