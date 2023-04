Aversa. Monnezza non ritirata al plesso Stefanile

Tramite lo sportello “La tua segnalazione” alcuni genitori ci segnalano l’immondizia non ritrerà al plesso Stefanile del terzo circolo di Aversa.

Ecco il testo:

“Dopo avere invano cercato di sollecitare l’attenzione delle istituzioni comunali competenti, dobbiamo purtroppo registrare un altro episodio che testimonia l’incuria e il disinteresse di questa amministrazione verso problemi che riguardano le norme più elementari del vivere civile. Nel plesso Stefanile del terzo circolo di Aversa, è ormai da prima di Pasqua che nessuno provvede a rimuovere i rifiuti provenienti dalla mensa scolastica. Ormai da giorni mucchi di depositi organici ed indifferenziati, giacciono depositati sull’asfalto, senza che alcuno intervenga. Dopo aver avvisato i vertici del Comune e i rappresentanti della Tekra, l’azienda preposta all’igiene e alla pulizia dei rifiuti pubblici non si può che alzare le braccia in attesa che la situazione si sblocchi. E’ auspicabile un intervento immediato, data l’importanza della questione in un luogo di formazione frequentato da bambini! In assenza di riscontro, la situazione potrebbe peggiorare con l’arrivo delle alte temperature che renderebbero la situazione insostenibile nel medio termine. Si spera in un intervento in extremis del sindaco, che potrebbe sensibilizzare al problema chi di dovere senza dover ricorrere ad ulteriori solleciti”.