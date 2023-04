Aversa. Fiera settimanale, Oliva a sostegno dei commercianti

I commercianti della fiera settimanale ad Aversa a rischio: il consigliere comunale Alfonso Oliva in mattinata, si è recato alla fiera settimanale col direttivo di FdI Aversa per ascoltare l’SOS degli operatori.

”Questa amministrazione di dilettanti allo sbaraglio, pur di spendere i soldi pubblici del PNRR e di conferire incarichi agli amici degli amici, dopo il mercato ortofrutticolo, i dehors e tavolini, si appresta a distruggere una nuova categoria di commercianti ma noi non lo consentiremo! – afferma Oliva -. In maniera dittatoriale e clientelare, è stata abilmente evitata la commissione consiliare delle attività produttive. Sindaco ed assessori forse non solo ignorano l’iter politico ma probabilmente non conoscono la procedura amministrativa di assegnazione degli stalli né tantomeno che centinaia di licenze si sono già rinnovate d’ufficio: come pensano di traslare gli stalli delle bancarelle? Ci spieghino poi che senso ha realizzare una nuova struttura sportiva adiacente alla tensostruttura già esistente per poi farla in gestione a privati come già fatto con campo di calcio e palazzetto?

Non conosciamo la reale grandezza/capienza di questo palasport le cui gare non potranno però essere mai disputate di sabato perché in concomitanza con la fiera settimanale. Insomma, hanno messo in agitazione una intera categoria costretta oggi a vivere nell’incertezza assoluta. Povera Aversa”.