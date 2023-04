Auto sbanda e sbatte contro un muro: un morto

Un 26enne, Simone Furci, è deceduto stamani in un incidente stradale a Joppolo, piccolo borgo costiero della provincia di Vibo Valentia.

La vittima, si trovava a bordo della sua autovettura, una Fiat Punto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il muro di recinzione di un campeggio in via San Bruno Melia, lungo la strada comunale che porta dalla frazione Oliveto al capoluogo.

Inutili si sono rivelati i tentativi di soccorso del personale del 118 allertato dal titolare della struttura ricettiva svegliato, alle 5.45, dal rumore dello scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica e i vigili del fuoco.

Furci da qualche tempo era rientrato a Joppolo dopo aver vissuto con i genitori, originari del paese del Vibonese, in provincia di Varese, e dove svolgeva l’attività di panettiere in località Monteporo.

