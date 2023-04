Auto si ribalta in un canalone, salve cinque giovani nel Casertano

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, precisamente del distaccamento di Mondragone, è intervenuta questo pomeriggio – intorno alle 16 circa – in via Appia Antica nel comune di Mondragone in prossimità della clinica ‘Padre Pio’per un incidente stradale.

Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un’autovettura ribaltata in un canalone con i suoi occupanti, cinque ragazzi di giovane età, già fuori dall’abitacolo che venivano prontamente assistiti dal 118 anch’esso intervenuto sul posto con un’ambulanza.

I Vigili del Fuoco dopo aver constatato che non vi erano altri veicoli coinvolti nell’incidente procedevano alla messa in sicurezza del veicolo per il successivo recupero.