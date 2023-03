(VIDEO) Napoli-Eintracht, tifosi tedeschi in giro senza meta

Forse con un minimo di organizzazione in piú avremmo fatto bella figura e non saremo finiti sulla bocca di mezza Europa come incompetenti nell’organizzare l’ordine pubblico di un match di Champions League, e forse forse non avremmo scomodato nemmeno il presidente della Uefa Ceferin che ieri ha rilasciato delle dichiarazioni dure, facendo notare che se Napoli non è pronta per certi eventi, allora sarà il caso di valutare le gare in futuro.