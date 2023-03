(VIDEO) Aversa. La processione della Madonna Addolorata

Con la processione dell’Addolorata della Chiesa di san Rocco, Aversa apre le porte alle celebrazioni pasquali che coinvolgono la cittadinanza tutta, profondamente presa da queste manifestazioni.

Processione per le seguenti vie:

Via S. Francesco di Paola, sosta ex OPG Aversa, Casa di riposo Sagliano, Via F. Saporito, Piazza Giovanni XXIII e ritorno, Chiesa S, Giuseppe Operaio, Untra Casas, Viale Europa, Via Bisceglie, Via S. Biagio, Via P. Rosano, Via Dell’Olmo, Via S. Lucia, Via De Chiara, Piazza Crispi, Piazza fuori Sant’Anna, Via Costantinopoli, Via S. D’Acquisto, Via L.. Giordano, Viale Degli Artisti, Via Vito Di Jasi, Via Roma, Via Seggio e rientro nella Chiesa di Sant’Antonio al Seggio ove sosterá fino al giorno 30 marzo.