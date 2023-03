Terremoto, paura e gente in strada: scuole chiuse

La paura torna a farsi sentire in Molise: nella terra del dramma di San Giuliano di Puglia, quando nel 2002 morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola Iovine, si registra una nuova scossa di terremoto, breve ma intensa.

Epicentro a Montagano, alle ore 23:52 di ieri, a pochi chilometri da Campobasso, 4.6 di magnitudo con ipocentro a una profondità di 23 chilometri.

Da giorni il sottosuolo molisano è nervoso, e si registrano tante piccole scosse nettamente avvertite dalla popolazione. Hanno trascorso la notte in auto centinaia di persone a Campobasso e negli altri paesi dell’hinterland. “Abbiamo avuto paura – raccontano alcuni di loro – e abbiamo preferito stare in macchina”. Molti si sono allontanati dai centri abitati e si sono fermati nei parcheggi in zone periferiche. A Campobasso nella notte persone in strada con addosso coperte e valigie al seguito.

Oggi scuole chiuse in moltissimi comuni: sono almeno una trentina i sindaci che hanno comunicato la sospensione delle lezioni, soprattutto nella zona di Campobasso ma non mancano anche centri del basso Molise e della provincia di Isernia. I tecnici stanno provvedendo alle verifiche negli edifici scolastici.

La scossa, che sembra non aver prodotto danni a parte qualche calcinaccio caduto, è stata avvertita nettamente nelle zone limitrofe, in provincia di Isernia e nell’Alto Casertano, a Napoli, ma anche nel Beneventano e in tutto l’Abruzzo, così come nel Basso Lazio e nella vicina Puglia.

Altre dieci scosse di assestamento nella notte in Molise dopo il forte sisma con magnitudo. Le scosse sono state tutte di lieve entità, solo 3 hanno superato la magnitudo 2: all’1,33 (2),alle 6,43 (2.6) e alle 6,54 (2.4). Nella notte sono proseguite le verifiche nella zona dell’epicentro per verificare eventuali danni, riscontrati al momento solo qualche crepa e qualche calcinaccio caduto. Sempre nella notte decine di interventi dei Vigili del fuoco soprattutto per persone rimaste fuori casa dopo essere scappate al momento della scossa lasciando le chiavi all’interno delle abitazioni.

