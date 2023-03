Terra dei fuochi, ad Aversa un forum per il diritto alla salute e all’ambiente

Si terrà il 25 Marzo 2023 dalle ore 16 presso i locali della Caritas Diocesana ad Aversa (CE) in via S. Agostino n°4 (ingresso da piazza S. Nicola), l’evento ‘Forum per il diritto alla salute e all’ambiente nelle Terre dei Fuochi d’Italia’.

L’iniziativa sarà moderata dalla dott.ssa Francesca Tessitore.

Parteciperanno al dibattito: l’On. Sergio Costa vice Presidente alla Camera; Alessandro D’Amone – Esecutivo Unione Sindacale di Base delle Acciaierie d’Italia (ex Ilva) Taranto; la Dott.ssa Arianna Organo – Comitato Stop allo Scempio- Giugliano in Campania (Na); Jacopo Cutillo – Fed. La Maddalena che vorrei (Aversa); l’Ing. Giovanna Moretti- Comitato No Biodigestore Gricignano di Aversa (Ce); Enzo Tosti- STOP BIOCIDIO; il Dott. Paolo Fierro- Medicina Democratica; il Dott. Luigi Costanzo- ISDE Medici per l’Ambiente; l’Arch. Anna Michelina Caiazzo- Gruppi Ricerca Ecologica Campania; Giovanni Giovine- Cordinamento Regionale Unione Sindacale di Base; Michela Spina e Davide Dioguardi – Portavoci nazionali Fridays For Future; Gessica Onofrio- CAMBIARE ROTTA Napoli; Sara Carpegna e Mathias Mancin – Fridays For Future Civitavecchia- Roma.