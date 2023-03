Siti per scambisti: cosa sono e come funzionano?

Cosa sono i siti per scambisti e a cosa è dovuto il loro successo? Attualmente, queste piattaforme costituiscono uno dei trend più vivi nel mondo del dating online, poiché consentono alle coppie di approcciarsi allo “swinging”. Ciò che prima era difficile e necessitava di tante conoscenze, oggi è diventato facile come bere un bicchier d’acqua.

La maggior parte del merito va a internet e alla digitalizzazione dei servizi, ma anche a coloro che hanno sviluppato siti web ricchi di funzioni utili allo scopo. In tal modo, le coppie che cercano nuove forme di amore possono trovare un terreno particolarmente fertile, in grado di soddisfare buona parte dei loro desideri reconditi. Tuttavia, nonostante la grande diffusione di questi siti, ancora oggi parecchi utenti non ne conoscono le caratteristiche e stentano ad entrare nel mood, ponendosi domande più che lecite circa i portali in questione. Ed è proprio per questo motivo che vogliamo fornire una descrizione accurata delle peculiarità dei siti rivolti ai cosiddetti “swingers”.

Cosa sono i siti per scambisti?

Le piattaforme per coppie scambiste, come suggerisce il loro stesso nome, sono siti web ideati per mettere in comunicazione tra loro le coppie interessate agli scambi. La maggior parte di questi portali è equiparabile a veri e propri social network: come accade su Instagram o Facebook, questi siti consentono a tutti di iscriversi, creare un profilo, inserire le informazioni necessarie, caricare foto e video e chattare con altri utenti.

Ovviamente, ciascun sito differisce dagli altri, fornendo servizi e funzioni che contribuiscono a renderli unici.

Ma come utilizzare un sito per scambisti e in che modo trasformare i match online in incontri reali? È ciò che si chiede la maggior parte dei nuovi iscritti, interessati a conoscere di persona altri utenti. Queste piattaforme sono pensate sia per le coppie che praticano lo swinging da anni, sia per gli utenti inesperti, che hanno deciso da poco di dedicarsi a questo genere di frequentazioni.

Di conseguenza, siti come Wyylde.com sono ideati anche per i neofiti che hanno intenzione di avvicinarsi a un mondo che, altrimenti, risulterebbe loro assai complicato da approcciare. Cosa vuol dire? Che, attualmente, questi siti costituiscono una porta d’ingresso preferenziale per chi desidera conoscere le dinamiche dello swinging bypassando i club privé. Questi ultimi sono spesso costosi, impongono orari precisi e regole abbastanza rigide. Optando per uno spazio virtuale, invece, è possibile sentirsi al sicuro, conoscere tantissime persone ed effettuare ricerche sulla base dei propri gusti.

Come funzionano i siti per scambisti?

Generalmente, iscriversi a questi siti è molto facile. È sufficiente rispettare le indicazioni fornite dalla piattaforma stessa, quindi completare il profilo inserendo le informazioni e le foto che si ritengono più importanti. Terminata la registrazione, avrai la possibilità di conoscere migliaia di utenti e di filtrarli in base alle tue preferenze.

Ciascun portale consente di usare filtri specifici quali l’età, il sesso, gli interessi personali e l’area geografica di riferimento. Naturalmente, alcuni di questi siti offrono un numero di opzioni maggiore rispetto ad altri. Tuttavia, è difficile dire quali siano i migliori, poiché ogni piattaforma è in grado di soddisfare determinate esigenze, più o meno specifiche. Nonostante si parli, comunque, di una nicchia ben definita. Un consiglio valido per tutti gli utenti alle prime armi? Conviene puntare sempre su siti famosi, nonché su quelli che offrono il maggior numero di funzioni.

È fondamentale, poi, che siano ritenuti affidabili dalla comunità, che tutelino la privacy degli utenti e consentano loro di bloccare o segnalare i profili sgraditi. Se ti stai chiedendo come migliorare il sesso all’interno della coppia e in che modo aggiungere pepe alla tua relazione, dai una chance a una di queste piattaforme. Potresti trovare esattamente ciò che hai cercato senza successo per tanto tempo!

Cos’è lo swinging e perché sta riscuotendo così tanto successo?

Lo swinging è un mondo che va ben oltre ciò che si racconta. Da decenni, le coppie scambiste sono costrette a fare i conti con tantissimi luoghi comuni, nati in seguito a una sorta di criminalizzazione del fenomeno. Eppure, lo scambismo è una semplice pratica erotica, apprezzata da migliaia di persone, in Italia così come nel resto del mondo.

Si tratta di una breve fuga dalla quotidianità, che non ha nulla a che fare con il tradimento. Gli swingers non vogliono venire meno agli obblighi di coppia e tradire la fiducia del partner; al contrario, desiderano rafforzare il legame di coppia apportando alcune “variazioni sul tema”.

Lo swinging è da ritenersi condivisione di uno stile di vita comune, che trova nella trasgressione e nella ricerca di novità il suo compimento ideale. Il sesso al di fuori della coppia non ammette sentimenti, ma è da intendersi come un semplice gioco eccitante. Negli ultimi anni, lo swinging è cresciuto tantissimo, anche nel nostro Paese. Ciò ha permesso a questa pratica di affrancarsi dai club e di affacciarsi sul web, coinvolgendo tantissime persone nuove.