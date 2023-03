Scomparso a Santo Domingo 12 anni fa, speranza grazie a una foto

Di lui si sono perse le tracce a Santo Domingo, nel marzo 2011, quando, sostiene la madre, il padre lo portò via.

Da quel giorno non lo ha più visto e ora, grazie all’avvocato napoletano Luigi Ferrandino e all’Associazione “Missing Ángels Org”, con sede in Arizona, è riuscita ad ottenere attraverso l’age progression una foto che lo ritrae con le fattezze che potrebbe avrebbe oggi.

A rendere nota la storia di Dorian, affettuosamente chiamato dalla sua mamma “Pochi”, è proprio l’avvocato Ferrandino, che già si sta occupando del caso di Angela Celentano, scomparsa il 10 agosto 1996 sul monte Faito all’età di tre anni.

A lui si è rivolta María Virginia Dorrejo, mamma di Dorian Streit Dorrejo portato via il 4 marzo 2011 dal padre di nazionalità svizzera Marco Aurelio Giuseppe Streit conosciuto con il soprannome “l’italiano”. La foto ritrae il ragazzo che ha due segni distintivi: un neo sull’orecchio destro e un piccolo neo sulla fronte.

“Ho incaricato lo studio legale dell’avvocato Luigi Ferrandino in Italia, in collaborazione con la Associazione Manisco World di occuparsi della ricerca di mio figlio in tutto il mondo”, fa sapere María Virginia Dorrejo che poi si è rivolta a suo figlio: “Anima non smetto di cercarti, la tua assenza mi fa male all’anima e spero presto di riabbracciarti per ricostruire questi 12 anni persi”. Poi un appello: “Prestatemi i vostri occhi per ritrovare mio figlio”.

“Chiediamo a tutti di condividere la age progression il più possibile – dice l’avvocato Ferrandino – affinché possa raggiungere Dorian o qualcuno vicino a lui”. Per qualsiasi informazione si può fare riferimento ai canali social @missing Dorian, @manisco world, @avvluigi Ferrandino.

