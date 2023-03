Pronto soccorso Aversa, Cannavale: “Il sindaco Golia si faccia sentire”

“A distanza di anni mi sono ritrovato all’ospedale Moscati di Aversa e purtroppo devo dire che il servizio è pari a zero. Le persone che vengono portate al pronto soccorso, in genere è perché hanno bisogno di un intervento urgente da parte dei medici, invece i cittadini di Aversa e di tutto l’agro aversano, compresi i paesi dell’area nordi Napoli, trovano solo una sedia e aspettano ore per ricevere le cure necessarie”. Così, in una nota, l’esponente di FdI Aversa Pino Cannavale sulle condizioni del pronto soccorso locale.

“Ho visto di persona gente che attende da giorni un ricovero: le persone vengono letteralmente parcheggiate lungo i corridoi e i familiari lasciati fuori la porta che elemosinano qualche notizia. Ringrazio di cuore l’On. Gimmi Cangiano che nei giorni scorsi è venuto di persona per rendersi conto del disastro che abbiamo ormai da anni presso il nostro ospedale“.

“Purtroppo quei pochi medici e infermieri, ormai sono stremati dai lunghi turni di lavoro e la maggior parte scappa da questa situazione ormai insostenibile. Molti medici che prestano servizio presso l’ospedale di Aversa mi hanno confidato che hanno vergogna di operare in queste condizioni mentre abbiamo ancora il caro De Luca che ci vuole far credere che la sanità in Campania è un esempio di grande efficienza. Qualcuno che io conosco avrebbe detto: ‘ma mi faccia il piacere’. Spero che dopo il nostro allarme lanciato, i responsabili di tutto questo, trovino una soluzione, per riportare il nostro ospedale, ad un grado di efficienza accettabile. Mi auguro che il Sindaco di Aversa si faccia sentire in qualità di maggiore responsabile della sanità ad Aversa e ci dia una mano a far valere i nostri diritti e maggiormente quelli dei malati”.