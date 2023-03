Presentato l’evento “Paolino Day- Il ventennale”

L’Associazione “Paolino Avella ONLUS” e il Polo Liceale “Salvatore Di Giacomo” col patrocinio del comune di San Sebastiano al Vesuvio, in occasione del ventesimo anniversario della morte di Paolino Avella,

mercoledì 5 aprile 2023, hanno organizzato un’intera giornata al diciassettenne studente del liceo che perse la vita tentando di sfuggire ai due malviventi che lo intercettarono all’uscita di scuola per rubargli lo scooter.

Le iniziative in programma sono state presentate stamane, venerdì 31 marzo, nel corso di una conferenza stampa svoltasi al liceo “Salvatore Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio, alla presenza dei docenti Alfonso Buonagura, Antonella Mastrocinque, Marina Faustoferri e del vicepreside Domenico Licciardo, l’avvocato Alfredo Avella, papà di Paolino e presidente della Onlus a lui intitolata, l’assessore allo sport del comune di San Sebastiano al Vesuvio Ignazio Simeoli, l’ex studente del liceo e testimonial dell’evento, Ciro Limatola, celebre voce di Radio Kiss Kiss, la giornalista Luciana Esposito, amica di Paolino ed ex studente del liceo.

Un’iniziativa introdotta da un annuncio importante: Giuseppe Giordano, assessore del comune di San Giorgio a Cremano con delega alle politiche sociali, scuola e innovazione ha comunicato la volontà di ridare vita alla web radio intitolata a Paolino Avella, nata nel 2014 presso il centro polifunzionale giovanile sangiorgese, ma ferma da diversi anni, complice l’indisponibilità di giovani disposti ad occuparsene. “La rinascita della web radio vuole essere un segnale forte per coinvolgere i ragazzi avvicinandoli alla legalità e alla cultura”, ha dichiarato l’assessore Giordano che mira a coinvolgere gli studenti dell’istituto Rocco Scotellaro che frequentano il corso di giornalismo, al pari degli studenti del liceo di San Sebastiano al Vesuvio. Il conduttore radiofonico di Radio Kiss Kiss Ciro Limatola ha accettato con entusiasmo di affiancare i ragazzi in questa nuova ed importantissima avventura.

Performance artistiche, giochi sportivi, un documentario realizzato dagli studenti del liceo che racconta la vita di Paolino, la presentazione di un libro

che ripercorre la sua storia e i vent’anni trascorsi da quel 5 aprile 2003, una marcia, un triangolare di calcio: questi gli appuntamenti che animeranno “il Paolino Day” in programma il prossimo 5 aprile.

Di seguito, il calendario degli eventi in programma:

ore 9.30 inaugurazione dei giochi del ventennale presso campo di basket polo liceale “Salvatore Di Giacomo” conduce l’evento Ciro Limatola, speaker di Radio Kiss Kiss.

ore 11.00 auditorium polo liceale “Salvatore Di Giacomo”

Premiazione dei vincitori delle borse di studio del concorso giornalistico e concorso d’arte “Paolino Day il ventennale”.

Proiezione del cortometraggio “diciotto anni per sempre” realizzato dai ragazzi del polo liceale Di Giacomo – progetto giornalismo.

Presentazione del libro “Paolino Avella – il Ragno” di Luciana Esposito.

L’evento è aperto al pubblico.

Ore 12.00 corteo “il cammino dei ricordi – dalla scuola alla stele”, passeggiata commemorativa sul percorso: via Falconi; piazzale Plinio; via Plinio; via Roma; piazza Belvedere; via Matteotti. Il corteo ripercorrerà simbolicamente l’ultimo percorso di Paolino, fino alla stele istituita in suo ricordo nel punto in cui la sua corsa terminò bruscamente.

L’evento è aperto al pubblico.

Ore 16 stadio comunale “Capasso” – scuola calcio Mazzeo, via della libertà

La partita della legalità, triangolare di calcio tra: Liceo Di Giacomo VS ASD San Sebastiano calcio Mazzeo VS artisti ex alunni e professori.

Ospiti d’onore: Paolo Caiazzo, Enzo Borrelli, Ciro Ceruti, Emanuel Ceruti, Marco e Raf di Radio Kiss Kiss.

Presenta l’evento lo speaker del Napoli Daniele Decibel Bellini.

Padrino della manifestazione Gino Rivieccio.

L’evento è aperto al pubblico