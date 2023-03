Dal Papa col piumino a Trump e Putin arrestati: quelle foto diventate virali

Anche Vladimir Putin è finito in manette. No, il presidente russo non è stato arrestato, ma dalle immagini che circolano in rete si potrebbe credere il contrario. Merito dell’intelligenza artificiale che ha fatto un’altra vittima dopo Donald Trump.

In alcuni scatti condivisi giorni fa sul web da Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat, l’ex presidente Usa è ritratto mentre degli agenti cercano di trarlo in arresto e lui si divincola, come a voler fuggire.

Al contrario nelle foto create con l’intelligenza artificiale del leader del Cremlino, quest’ultimo appare rassegnato al suo destino. Sguardo basso, non tenta la fuga, mentre gli agenti lo scortano nella sua cella. A diffondere sui social una delle foto fake di Putin in manette è stata la giornalista ucraina Margo Gontar con il commento: “Ho un sogno”.

Ma non solo arresti. Nelle ultime ore un’altra immagine fake, realizzata con il software Midjourney, ha spopolato sul web: si tratta di Papa Francesco in versione trapper. La foto del Pontefice con indosso un piumino bianco ha tratto in inganno oltre 25 milioni di utenti, che hanno commentato lo scatto increduli. Tanto che anche Twitter ha dovuto chiarire: “Questa immagine di Papa Francesco è stata creata dall’intelligenza artificiale. Non è una foto vera”, la specifica sotto la foto condivisa sul profilo di @skyferrori.

COME L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CREA FOTO COSÌ SIMILI ALLA REALTÀ

Per creare queste immagini è stato utilizzato il software Midjourney. Si tratta di un generatore di immagine text-to-image: molto semplicemente si scrive cosa si vorrebbe vedere e l’intelligenza artificiale trasforma le parole in immagini. Altri programmi simili sono Dall-E, Craiyon, Stable Diffusion o Dream by Wombo.

(Dire)