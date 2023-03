Festa al Lotto in Campania con vincite che sfiorano i 22mila euro: come riporta Agipronews, a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, sono stati vinti oltre 12mila euro, a cui si aggiungono 9mila euro conquistati a Villaricca, in provincia di Napoli.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 251 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto, Campania fortunata: vincite per 110mila euro

Campania fortunata al 10eLotto con vincite complessive per 110mila euro in provincia di Napoli: come riporta Agipronews, si festeggia a San Gennaro Vesuviano con un 8 Oro da 90mila euro e a San Giorgio a Cremano con un 7 Doppio Oro da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 891,7 milioni dall’inizio dell’anno.