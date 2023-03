Lite tra gruppi di ragazzini: accoltellato un 12enne

Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel pieno centro di Napoli.

I Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a piazza Municipio, incrocio via Mercadante, dove si sono verificati i fatti.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare il 12enne, mentre era in compagnia di altri amici, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei. Per motivi ancora non chiari ne sfociava una lite e il minorenne veniva accoltellato più volte in diverse parti del corpo.

E’ intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato il minorenne in codice rosso, ma non in pericolo di vita, nell’ospedale pediatrico Santobono. La diagnosi è di ferite lacero-contuse al torace, schiena e arti superiori.

Sull’accaduto proseguono le indagini dei Carabinieri.

(ANSA)