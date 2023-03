Lancia dal balcone una bombola di gas in fiamme

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra sono intervenuti in via Tasso per la segnalazione di una bombola di gas in fiamme sulla pubblica via.

I poliziotti hanno raggiunto e circoscritto immediatamente l’area interessata e, dopo aver allertato personale dei Vigili del Fuoco, hanno rapidamente fatto allontanare i numerosi passanti nonché contattato i proprietari di alcune auto in sosta per farle spostare; poco dopo, la bombola è esplosa coinvolgendo in maniera non grave due dei poliziotti che erano rimasti nelle vicinanze della stessa per accertarsi della messa in sicurezza di tutte le persone presenti.

Infine, gli agenti hanno accertato che la bombola era stata lanciata dal balcone di uno stabile da una persona che, alla vista delle fiamme e preso dal panico, l’aveva lanciata in strada; pertanto, hanno identificato l’uomo per un nigeriano di 27 anni e lo hanno denunciato per getto pericoloso di cose.