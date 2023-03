Inviti candidata con la maggioranza, Lusciano che Vorrei: “Mente sapendo di mentire”

“Alla consigliera Inviti è stata più volte invitata a prendere atto della sua incompatibilità come capo dell’opposizione e di fare i dovuti passaggi, visto che lei per prima da mesi(dicembre 2022) ha trattato con il sindaco Esposito e la sua maggioranza, ci sono decine di articoli a testimoniarlo. Poi ha aderito al Patto Civico dal 1 marzo insieme alla maggioranza. Solo successivamente noi altri consiglieri, preso atto del suo tradimento politico certificato, abbiamo cercato di trovare una giusta collocazione, sempre alternativa all’attuale maggioranza, in coerenza con la nostra lunga opposizione consiliare”. A dirlo, in una nota, il gruppo di minoranza ‘Lusciano che vorrei’ (formato dai consiglieri comunali Enrica Rosa Granieri, Francesco Palmiero e Filippo Ciocio.

Dominga Inviti, ex capo della minoranza in quota Lusciano Che Vorrei, è la candidata della coalizione ‘Patto Civico’ di cui far parte il sindaco uscente Nicola Esposito.