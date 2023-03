Frignano. Comune al collasso: il duro sfogo di Simonelli

Il consigliere comunale di opposizione Aldo Simonelli, in quota Movimento 5 Stelle, ha denunciato la gestione fallimentare dell’Amministrazione Comunale di Frignano.



Secondo Simonelli, dopo quasi un anno e mezzo dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, gli unici atti memorabili sono stati l’approvazione del dissesto finanziario e l’aumento degli stipendi di Sindaco, Vicesindaco ed Assessori. Inoltre, l’arrivo di un rimpasto di Giunta non avrebbe fatto altro che spostare qualche poltrona, mentre il resto del territorio comunale affonda.



“È da un anno e quattro mesi che a Frignano continua a non esserci un solo servizio pubblico che sia funzionante e fruibile da tutti i frignanesi. Non si registra nessuna iniziativa concreta (selfie a parte), qualcosa che faccia pensare ad un cambio di passo. Frignano continua ad essere il fanalino di coda della nostra Provincia e per questa Amministrazione pare che sia tutto al proprio posto”, ha dichiarato Simonelli.



Secondo il consigliere comunale, le uniche iniziative che si registrano sono di natura assistenziale, ma non sarebbero sufficienti per risolvere i problemi del Comune. “Perché vuoi bene al popolo che rappresenti quando assumi decisioni con coraggio e programmazione: mi riferisco a nuove opere, nuove infrastrutture che permettano finalmente al paese di essere vissuto e che gli restituiscano una dignità persa da decenni di improvvisazione, protagonismi e superficialità”, ha sottolineato Simonelli.



Il consigliere comunale ha poi evidenziato la situazione precaria degli uffici comunali, la mancanza di una ditta che gestisca in maniera programmatica la raccolta differenziata e la pulizia del territorio, il problema della pubblica illuminazione e numerosi proclami su finanziamenti assegnati ma senza nessuna opera pubblica realmente mai iniziata.



“Non comprenderò mai una certa sensibilità per le poltrone, l’esigenza di affannarsi per dimostrare risultati che al momento non esistono, l’agitazione per raccontare un Comune che non è cambiato neanche di una virgola e resta in condizioni pietose. Almeno fermatevi un attimo. Scendete per strada e prendete coscienza sullo stato di solitudine in cui versa la nostra Frignano”, ha concluso Simonelli.