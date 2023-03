Filiera della pesca: controlli Guardia Costiera in Campania

Si è svolta nelle ultime ore e si conclude oggi, 31 marzo, l’operazione di polizia giudiziaria denominata “Tritone” che ha visto impiegati circa 100 tra uomini e donne della Direzione Marittima della Campania.

Gli accertamenti hanno interessato l’intera filiera della pesca, anche in prossimità delle festività pasquali, e le attività sono state svolte sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, agli ordini dell’Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro Giuseppe Vella.

I controlli, svolti anche in mare e rivolti ai punti di distribuzione e commercializzazione dei prodotti ittici anche surgelati e congelati, all’ingrosso e al dettaglio, hanno portato ad accertare violazioni in materia di etichettatura, frode in commercio, taglia sottomisura, cattivo stato di conservazione e reso necessario il sequestro di attrezzi non consentiti o non conformi alla norma.

In particolare, a seguito dei circa 450 controlli effettuati, i militari della Guardia Costiera hanno proceduto ad elevare decine di sanzioni amministrative, per un ammontare di circa 60.000 Euro, e denunciato due individui, che operavano come venditori ambulanti privi di ogni autorizzazione.

Sequestrati oltre 3.000Kg di prodotti ittici pericolosi per la salute e quindi sottratti alle tavole degli ignari consumatori.