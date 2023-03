Don Diana, il ricordo della cugina: “Guardavi già oltre”

“Ho trovato questa vecchia foto – scrive Marisa in un post su Facebook – che ti ritrae come i più ti ricordano: giovane, esuberante, a tratti goliardico. Ma qui, come altrove, c’e’ un particolare che non tutti notavano: il tuo sguardo, spesso meditativo, introspettivo, rivolto ‘oltre’. C’era un ‘oltre’ a cui guardavi, che ti ha portato dove tu non volevi, dove non pensavi. Dal tuo “seme caduto” è maturata però una spiga abbondante e rigogliosa di speranza e di pace per questa tua terra che tanto amavi. Grazie Peppino! Continua ad accompagnarci come lume nel cuore, come stella che ci guida, come una benedizione che non ci lascia mai!”.