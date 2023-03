Cesa. Iniziati i pagamenti del bonus utenze e idrico

Sono in corso i pagamenti del bonus utenze e del bonus idrico in questi giorni i soggetti beneficiari riceveranno gli accrediti. Ad annunciarlo il vicesindaco Giusy Guarino.

Il bonus utenze è una misura prevista dal comune di Cesa per alleviare i disagi delle famiglie locali in difficoltà anche per via dell’aumento dei costi dell’energia.

“Sono pervenute 980 istanze – aggiunge Guarino – ciò ha determinato un grosso lavoro a parte degli uffici comunali. Le risorse a disposizione, logicamente, non erano sufficienti per fare fronte a tutte le richieste. Con una delibera di giunta degli inizi di marzo sono state incrementate le risorse per avere più soggetti beneficiari”.

Gli ammessi e beneficiari sono 189, con un Isee fino 4470,65€. Gli esclusi sono pari a 130 istanze, tra questi rientrano anche coloro che hanno un contratto di comodato d’uso non registrato.