Cesa. Avviato procedimento decadenza per i consiglieri di UpC

Avvio del procedimento di decadenza dallo status di consigliere comunale per l’intero gruppo di opposizione di Cesa: Ernesto Ferrante, Carmine Alma, Amelia Bortone e Maria Paola Verde.

All’ex candidato sindaco ed ai suoi colleghi – che formano il gruppo Uniti per Cesa – vengono contestate otto assenze alle adunanze del civico consesso tra fine marzo e luglio dello scorso anno, ben otto mesi fa. Per il presidente del consiglio Domenico Mangiacapra, che ha firmato la missiva, le assenze sono ingiustificate.

Di diverso avviso sono i consiglieri di minoranza che in quell’arco di tempo hanno manifestato pubblicamente, anche su questa testata, (oltre che con note via Pec) la volontà di non presenziare ai consigli come forma di protesta forte ma civile per le sistematiche convocazioni mattutine infrasettimanali. Il presidente del Consiglio ha ignorato tali motivazioni percorrendo una strada che sta facendo già discutere.

Nel frattempo, i consiglieri Ernesto Ferrante, Carmine Alma, Amelia Bortone e Maria Paola Verde hanno ripreso a partecipare costantemente alle sedute del consiglio cambiando forma di protesta.

Da qualche mese, Ferrante e gli altri componenti di Uniti per Cesa stanno criticando con particolare veemenza l’amministrazione comunale su molteplici temi, in primis il Puc, gli affidamenti diretti di incarichi tecnici e i concorsi banditi.

È di questi minuti la notizia che alcuni parlamentari eletti in Provincia di Caserta si sarebbero già attivati per far luce sulla delicata vicenda cesana.