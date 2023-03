Caterino si laurea campione italiano di Taekwon-Do

È aversano il campione italiano 2023 nella categoria combattimento juniores-56kg di Taekwon-Do ITF. Si tratta di Davide Caterino, classe 2007 che ha da poco cambiato categoria nei combattimenti, incontrando sul tatami avversari diversi per età e corporatura, che potevano impensierire il “Taekwondoka”. Categoria diversa ma stesso risultato: ancora campione nazionale.

Nello scenario del palazzetto Palaborsani di Legnano, Davide Caterino ha vluto nella 39°esima edizione del Campionato Nazionale, inoltre cimentarsi anche nella categoria forme, dove la concentrazione e la ricerca del perfetto gesto tecnico sono state la chiave per la conquista di un soddisfacente terzo posto sul podio.

Per l’atleta della Nazionale Italiana, la strada non è affatto in discesa. Diverse e nuove importanti prove attenderanno l’atleta nei prossimi mesi tra cui il Campionato Europeo che si terrà in Romania ad aprile e, successivamente, il Campionato Mondiale in Finlandia a settembre, oltre ai campionati italiani di kick boxe, disciplina affine al Taekwon-Do, dove Davide Caterino ha ugualmente con costanza raggiunto importanti risultati sul territorio nazionale.

Tali risultati sono, per il giovane atleta, frutto anche della dedizione e della professionalità del Master Ciro Cammarota cintura nera di ottavo Dan ed allenatore della nazionale italiana ITF e dalla sua squadra di allenamento tecnico, la Crew Fighters, dove la condivisione dei sacrifici sportivi e l’amicizia, nonché il lavoro di squadra sono da oltre dieci anni vissute quotidianamente.

Non ci resta quindi che augurare alla giovane stella Aversana un grosso ‘in bocca al lupo’ e Molon Labe!