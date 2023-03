Casaluce. Pasqua, l’albero in Piazza Statuto

La Pro Loco di Casaluce “Casaluci” APS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Casaluce e l’Istituto Comprensivo Statale “L. van Beethoven” di Casaluce, ha addobbato un albero per le Festività Pasquali a Piazza Statuto.

“Questa non sarà l’unica iniziativa per il periodo delle festività – dichiara il Presidente della Pro Loco Antonio Macchione – presto sarà allestita un’altra piazza del paese e stiamo organizzando un evento per la felicità e la gioia dei nostri bambini. Stiamo già lavorando ad un’opera che verrà posizionata in una piazza del paese, ove alla vigilia di Pasqua si terrà l’evento per i bambini, così che possano passare gioiose e golose Festività Pasquali”.

Sono stati fatti colorare degli ovetti dagli alunni dell’I.C.S. di Casaluce, e sotto il coordinamento dello stesso artista, sono stati appesi ad un albero del paese, sito a piazza Statuto, per trasmettere gli Auguri di Buone Festività Pasquali a tutta la cittadinanza.