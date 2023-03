Biblioteca a Lusciano, IV: “Avvicinare ed incentivare i giovani alla cultura”

In questi ultimi giorni, è stato siglato un protocollo d’Intesa tra il comune di Lusciano e la sede locale del liceo scientifico “Siani” per la realizzazione di un punto decentrato della biblioteca comunale nei locali dell’Istituto scolastico di via Boccaccio.

“Non contestiamo l’iniziativa, perché la cultura è la base per incrementare e valorizzare lo sviluppo del sapere di ogni essere umano, ma, le scelte politiche di Esposito e company – dice il coordinamento cittadino di Italia Viva guidata da Luciano Dell’Aversano Orabona -. Consigliamo, e lo diciamo anche alle amministrazioni successive, di prendere in considerazione la struttura adiacente alla sala polifunzionale del palazzo Ducale, come luogo ideale per la sede della nostra biblioteca, per creare un angolo della cultura e per valorizzare una delle strutture più antiche del territorio”.

“Purtroppo viviamo una crisi politica profonda. In sostanza non c’è più la minoranza amministrativa in quanto la leader dell’opposizione Dominga Inviti ha aderito al ‘Patto civico per Lusciano’ in fusione con il sindaco Nicola Esposito. Una mossa azzardata e pericolosa per la stabilità democratica dell’ente, perché, senza andare nel personale ma rivedendo le azioni amministrative e politiche di questi cinque anni di legislatura, con coraggio diciamo che questi politicanti allo sbaraglio, considerando i vari esposti e denunce, hanno preso in giro Organi Superiori, come la Prefettura e la Procura della Repubblica, e tutta la comunità luscianese. Oggi, magicamente, tra di loro si azzera tutto come se nulla fosse accaduto. La politica è una cosa seria”.

“Per noi di Italia Viva, oltre al Liceo, dovrebbe essere realizzato un punto decentrato anche alle scuole medie per coinvolgere anche i ragazzi più piccoli con l’intento di avvicinarli alla lettura valorizzando la nostra scuola media e cercando di arginare, di fatto, quella emigrazione dei ragazzi verso le scuole medie dei paesi limitrofi”.