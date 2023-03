Aversa: Streets to be cleaned, capitolo 2

Torna l’evento di Dimensione Democratica per sensibilizzare la città sul tema dell’Ambiente

Raccogliere la carta da terra è un atto rivoluzionario. Questa è l’idea da cui è nato l’evento “Streets to be cleaned”, organizzato dall’associazione Dimensione Democratica ad Aversa. Sabato 4 marzo per la seconda volta ragazze e ragazzi della Città di Aversa e dintorni, armati di guanti e buste per la spazzatura, hanno attraversato le vie più importanti della città cercando di ripulirle da cartacce, bicchieri di plastica, bottiglie di vetro e cicche di sigaretta.

Come il primo capitolo di qualche mese fa, la pulizia ha interessato Via Seggio, da sempre cuore della movida aversana, e la Villa Comunale. Grazie a questo evento, i giovani di Dimensione Democratica sono riusciti ad avere un confronto con i commercianti e gli abitanti della zona, che hanno espresso il loro disappunto per lo stato di cose e hanno ringraziato l’Associazione per l’interesse dimostrato nella cura del territorio.

<<È un gesto simbolico, serve per lanciare un messaggio>> ha dichiarato Serenella Felaco, membro di Dimensione Democratica, <>.