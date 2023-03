Aversa. Semaforo spento, traffico in tilt all’incrocio

Sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei lettori per un ingorgo in una delle zone centrali di Aversa.

Siamo all’incrocio tra la Variante e Via Diaz, a due passi dalla stazione. Semaforo spenti dalla mattinata, causando non poche difficoltà agli automobilisti, con il traffico in tilt.

Sul caso è intervenuto anche l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Innocenti: “il problema è dovuto ad una mancanza di energia elettrica e non da cattivo funzionamento dell’impianto. Stamattina l’azienda che si occupa della manutenzione e dell’assistenza per tutto il 2023, (contratto fatto quest’anno e che per il passato non esisteva) è intervenuta nell’immediato; tuttavia non ha potuto fare altro che segnalare ai nostri agenti la mancanza di energia elettrica”.