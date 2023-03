Aversa. Premio Donne per le Donne all’attrice Carmen Pommella

Istituito dalle associazioni femminili aversane Soroptimist Club, Inner Wheel, Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, Fidapa, Gruppi di Volontariato Vincenziano San Giuseppe Operaio e Sant’Agostino 1, Centro Italiano Femminile, AversaDonna, il Lucernaio, il Premio Donne per le Donne, in questa prima edizione 2023, è stato assegnato alla campionessa della scherma, Sara Kowalczyk e all’attrice Carmen Pommella, entrambe aversane.

Un premio come hanno affermato le presidenti che non solo vuole esser il riconoscimento al valore e all’impegno delle premiate, ma anche la gratificazione a coloro che possono e devono esser modello di vita e buon esempio per le nuove generazioni.

“Carmen Pommella- hanno detto le responsabili dei sodalizi aversani- è stato un riconoscimento dovuto ad una donna che con tenacia si è fatta da sola, raggiungendo traguardi sempre più importanti in ambito teatrale e cinematografico. Lei aveva da subito dato la disponibilità a partecipare all’evento del sei marzo ma non sapeva nulla del premio assegnatole. E così quando a sorpresa dopo l’intensa interpretazione di uno dei monologhi femminili più conosciuti ed apprezzati dal grande pubblico, quello di Filumena Marturano del grande Eduardo, è stata bloccata sul palco ed è partito il video, abbiamo notato anche dal pubblico l’emozione sincera provata da Carmen. Spesso nelle città dove si cresce, si vive e si opera, non si ricevono attestazioni di stima e di merito dalla comunità, e premi e riconoscimenti arrivano più da fuori. Per questo crediamo che voler riconoscere a Carmen Pommella, la sua dedizione nel formare anche nuove generazioni di attori sul territorio, oltre ai suoi traguardi raggiunti e a quelli che siamo sicuri verranno, lo abbiamo ritenuto un atto doveroso. Non a caso il ricavato della serata Donne per le Donne, andrà sotto forma di borsa di studio per una giovane aspirante attrice presso la scuola Musidantea 2.0, e speriamo che segua le orme della nostra Carmen”.

L’emozione per Carmen Pommella è stata doppia, quando sul palco si è presentato per consegnarle il riconoscimento, Rocco Di Santi, suo primo insegnante e pioniere dei laboratori teatrali ad Aversa, con la sua L.A.R.T.E.S. Ed è proprio da lì che Carmen iniziò i suoi primi passi sul palcoscenico, per poi approdare alla Accademia del Teatro Bellini con Tato Russo, con il quale ha collaborato per anni sia come attrice che come regista.

Spettacoli sulle tavole dei più prestigiosi teatri italiani, e poi è arrivato anche il cinema, lavorando con registi del calibro di Paolo Sorrentino, Saverio Costanzo, e Pietro Marcello. Nei panni di Nunzia “la carceriera” fa parte del cast di Mare Fuori, la fiction del momento con oltre sedici milioni di spettatori.

Inoltre è protagonista nei panni di Suor Caterina, con Valeria Bruni e Alba Rohrwarcher del cortometraggio Le Pupille della regista Alice Rohrwacher, unica opera italiana selezionata per la cinquina degli Oscar, che tra pochi giorni verranno assegnati a Los Angeles.

“Carmen è una attrice di livello eccezionale- dichiara Giuseppe Lettieri direttore artistico della serata Donne per le Donne- non solo per la sua straordinaria carriera che è tutta in divenire, ma anche e soprattutto per il suo attaccamento ad Aversa, dove presso il teatro Cimarosa, anche grazie alla famiglia Virgilio titolare del massimo aversano, sta facendo qualcosa di davvero importante insieme a Rosa Farinaro e Stefano Benitozzi, con la Musidantea 2.0., la scuola di teatro che non solo sta formando nuove generazioni di attori e attrici, ma soprattutto sta portando anche con i matinée, tanti giovani studenti a teatro. Ed il teatro è Cultura, è crescita sociale. Per questo ringrazio le presidenti dei sodalizi femminili per aver individuato per questa prima edizione Carmen, perché non poteva esserci scelta migliore. Infine doveroso appare anche un ringraziamento ad Annalisa Coscione che mi ha affiancato nella conduzione e a Milena Gordon che ha realizzato tutta la parte grafica, filmati e slide compresi, dell’evento che sicuramente ripeteremo. ”