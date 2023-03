Aversa. Il Liceo Siani presenta la Settimana dello Studente 2023

Il Liceo Scientifico Giancarlo Siani di Aversa è pronto a vivere la settimana formativa dell’anno scolastico.

L’evento si svolgerà da lunedì 27 Marzo al 4 Aprile, dove avrà luogo un interscambio culturale e sociale non irrilevante.

“Quest’anno, grazie alla grande collaborazione tra la componente studentesca e la componente docenti – ha cominciato ad esordire il rappresentante d’istituto Armando D’Agostino – siamo riusciti a presentare un programma pieno di attività e di incontri altamente formativi”.

Tra gli ospiti Don Maurizio Patriciello, parroco anti-camorra, gli esponenti della Fondazione Angelo Vassallo che parleranno di buona amministrazione e legalità, il Decimo Reggimento Fanfara dei Carabinieri Campania, e rappresentanti dell’Associazione Friday for Future e Generazione.

Non mancheranno momenti dedicati allo sport con tornei sportivi da parte del dipartimento di Scienze Motorie ed il grande progetto giornalistico che, dopo l’intera settimana, rimarrà in pianta stabile nel liceo, con specifico riferimento alla ‘Web Radio/Tv L.G. Siani’, guidata dalla prof.ssa e giornalista Ilaria Rita Motti, radio che permetterà di trasmettere tutte le attività settimanali in diretta sul canale YouTube della scuola.

“Tutto questo è stato possibile grazie alla grande equipe studentesca che da circa due mesi si sta adoperando per portare a termine questo grande evento – continua D’Agostino -. In particolare voglio ringraziare il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria Barone, i collaboratori del Ds prof.ssa Stefania Febbraro e prof Maria Roberto Caputo, le funzioni strumentali prof.sse Maria Consiglia Trasacco e Stefania Lucariello. Una citazione particolare va ai miei colleghi rappresentanti, Antonio Erario, Giuseppe Conte, Paolo Sagliano, Elisa Zuppa e Marcello Datoaddio, un grande gruppo formato un anno fa che rimarrà negli annali del Liceo per aver dimostrato di riuscire a cooperare organicamente e per fini educativi di gran valore”.