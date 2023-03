Aversa. Innocenti e Piricelli messi alla porta?

Dehors sì, dehors no. Parere del Comandante sì, parere del Comandante no. Punti di una bozza non condivisa che hanno messo nuovamente in subbuglio una amministrazione ‘variopinta’.

Argomento della settimana, il caso dehors (gazebi esterni dei locali, ndr). Se da un lato l’azione della Polizia Locale guidata dal Comandante Col. Antonio Piricelli ha portato al sequestro e allo smantellamento delle strutture; dall’altra parte l’amministrazione guidata dal sindaco Golia ha sempre cercato di tenere aperta una porta e un dialogo con gli esercenti tant’è che negli ultimi giorni si è provato a buttar giù una bozza per regolamentare l’installazione dei dehors.

Proprio la bozza presentata dall’assessore al Commercio Francesco Sagliocco sarebbe stata l’inizio del ‘bisticcio verbale’ proprio tra quest’ultimo e il collega con delega alla Polizia Locale, Giovanni Innocenti. Innocenti ha subito voluto chiarire che “non c’è stato nessun alterco con Sagliocco ma solamente una mancanza di condivisione di idee e decisioni”.

Idee e decisioni ancora da limare e da far trovare la quadra. Secondo qualcuno all’interno della ‘bozza Sagliocco’ vi sarebbe anche la possibilità che un ‘locale possa installare il suo dehors sul lato della strada opposto a quello ove si trova l’esercizio o a qualche metro di distanza‘.

Qualcuno lo ha già ribattezzato ‘dehors selvaggio’ sottolineando come in questi casi sarebbe importante il parere del comandante della Polizia Locale Col. Antonio Piricelli visto che si tratta sempre di occupazione di suolo pubblico e quindi di Codice della Strada.

Però – se passasse la norma Sagliocco – l’ultima parola spetterebbe unicamente al dirigente all’area di Vigilanza Giovanni Gangi.

Insomma, stando a questa ricostruzione, il Comandante Piricelli si troverebbe messo alla porta: situazione non nuova per il Colonello che spesso è stato subissato di polemiche per le truppe multe emesse nei confronti dei locali. Lo stesso ha più volte ammesso di non arretrare di un centimetro ma pronto a lasciare nel caso in cui il suo l’operato non fosse apprezzato.