Aversa- “Il lungo cammino dei diritti delle donne”: una serie di appuntamenti organizzati dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con le agenzie educanti e associazioni del territorio per fare il punto sulle battaglie condotte dalle donne per la piena parità dei diritti e delle opportunità e sulla strada ancora da percorrere in Occidente e nel resto del mondo affinché le donne non siano più relegate ai margini della Storia. ” Mediante un percorso tra passato e presente abbiamo inteso celebrare la forza delle donne e incoraggiare le bambine e le ragazze a credere nei loro sogni, seguendo i passi di quante hanno iniziato a tracciare un cammino per garantire la piena parità dei diritti, condizione necessaria per avere società ed economie più giuste e sostenibili. Tanti passi avanti sono stati fatti, è significativo, ad esempio, che oggi nel nostro Paese a capo dei principali partiti di maggioranza e opposizione ci siano due donne, ma il cammino da percorrere qui e altrove è ancora lungo e pieno di ostacoli che non ci scoraggiano ma anzi sono uno sprone ad andare avanti” commenta l’assessora alla Cultura, Anna Sgueglia, che aggiunge “Per il supporto operativo ai vari eventi ringrazio inoltre la giunta e i consiglieri che si occupano degli eventi culturali Angelino, Fiorenzano, Diana,Turco e Scuotri, sempre pronti a dare una mano”. Partenza, il giorno 7 a palazzo Rebursa con il vernissage della mostra “Universo femminile ” che celebra le donne attraverso la creatività delle studentesse e degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci “. La mostra di pittura, scultura, ceramica, grafica e serigrafia sarà aperta dalle ore 10.00 alle 12.00 fino al giorno 11 marzo. (Ma si sta lavorando ad una possibile proroga). Nel pomeriggio del 7 marzo, alle ore 18.00, a casa Cimarosa si parlerà delle donne nella Storia di Aversa con interventi di Veronica Pennini, Italia Caradonna, Patrizia Tirozzi e Nadia Verdile. L’evento, in preparazione alla Giornata Internazionale dei diritti della donna, mira a fare il punto su quelle figure, note e meno note, che sono riuscite a lasciare un segno, ma anche a interrogarsi su quanto sia stato difficile, in generale, per le donne, far sentire la loro voce.

L’8 marzo sarà dedicato ad un focus sul presente. Alle ore 18:00 a casa Cimarosa si terrà il convegno- spettacolo “Donne oggi tra conquiste e diritti negati” a cura di Caritas, Ordine degli Avvocati Tribunale Napoli Nord, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli Nord, Meritocrazia Italia (Nazionale), Meritocrazia Italia Campania, Artedonna, ETS, Centro Danza Diana, Masci 1, Accademia Mediterraneo Arte e Musica, Lions Club Aversa Città Normanna, Casa Editrice MR editori,Festival Mercadantiano, Movimento Forense, La casa del cuore con il patrocinio del Comune di Aversa. Nella giornata dedicata alle donne, in Piazza Municipio, stazionerà un camper dell’Asl di Caserta per la prevenzione delle malattie femminili, iniziativa curata in sinergia con l’Asl dalla consigliera delegata, Olga Diana. Il pomeriggio dell’11 marzo ore 16:30 a Piazza Principe Amedeo, sarà la volta dell’evento “Piantiamo per i diritti e le pari opportunità”: a cura dell’ Assessora alle Pari Opportunità, Elena Caterino in collaborazione con Artedonna ETS. Grande chiusura poi, lo stesso giorno, al teatro Cimarosa, con lo spettacolo di danza contemporanea “Seasons are woman” a cura della Nuova Compagnia Giovanile Alpha, con coreografie di Antonietta Addeo, il cui fine sarà anche raccogliere fondi per il restauro della statua di Pietro Rosano.